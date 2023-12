Nancy officialise le retour de Caleb Walker

Betclic ÉLITE - Caleb Walker de retour à Nancy, c'est officiel. Le SLUC a annoncé la nouvelle ce lundi 4 décembre.

Nancy a officialisé le retour de Caleb Walker (1,94 m, 33 ans), et ce jusqu’au 30 juin 2025 selon nos informations. Joueur du SLUC ces deux dernières saisons, le natif de Kansas City a activement participé à la remontée des Lorrains en 2022 puis à son maintien en Betclic ÉLITE en 2023.

Sur ce début de saison, il a remplacé Krys Clyburn au BCM Gravelines-Dunkerque. Ce swingman (arrière/ailier) a joué son dernier match avec le club nordiste mardi dernier contre Cholet Basket. Pour sa première saison en Betclic ÉLITE en 2022-2023, Caleb Walker a tourné à 14,1 points à 51,7% de réussite aux tirs dont 35% à 3-points, 5,3 rebonds et 3,7 passes décisives pour 16,4 d’évaluation en 31 minutes en 2022-2023 avec Nancy. Sur ce début d’exercice, il a tourné à 11,8 points à 47,4% (dont 30,8% à 3-points), 3,8 rebonds et 2,4 passes décisives en 30 minutes sur 16 matches de Betclic ELITE et FIBA Europe Cup.

« Caleb va emmener quelqu’un avec des valeurs, un côté guerrier. Et ce côté guerrier, on en aura besoin à l’extérieur », a expliqué ce lundi Sylvain Lautié dans 100% Sluc au micro de France Bleu Sud Lorraine. « L’équipe a du mal à enchaîner, on a besoin de dûreté et ça nous permettra d’être plus costaud défensivement et offensivement. Il est parti et on recommence une nouvelle vie. » Le SLUC est cinquième de Betclic ELITE avec 8 victoires et 6 défaites.