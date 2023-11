Vers de nouveaux changements à Nancy ; Cingala-Mata et Nwamu sur le départ ?

Betclic ÉLITE - Le SLUC Nancy pourrait encore modifier son effectif. Ike Nwamu et Bruno Cingala-Mata sont annoncés sur le départ.

Si le SLUC Nancy réalise un bon début de saison (7 victoires et 5 défaites), le club lorrain n’hésite pas à modifier son effectif pour la saison en cours.

Ainsi, Luka Cerovina est déjà parti et Guillaume Grotzinger est passé professionnel. Un mouvement sans doute lié à l’arrivée future de Caleb Walker, qui sera le quatre joueur non formé localement après Frank Mason III, Jordan Bowden et Tyren Johnson, mais aussi aux potentiels changements de club d’Ike Nwamu (1,93 m, 30 ans) et Bruno Cingala-Mata (2,05 m, 30 ans). Selon Tribune 47, ces deux derniers sont sur le départ. Selon nos informations, l’intérieur français chercherait en effet à rebondir ailleurs. Revenu chez les Couguars à l’intersaison, l’ancien joueur de Stevnsgade (Danemark) ne joue que 13 minutes par rencontre (3,6 points et 4,3 rebonds pour 5,2 d’évaluation).

Avec quatre joueurs formés localement sous contrat (Antony Labanca, Mérédis Houmounou, Clément Frisch et donc Guillaume Grotzinger) et un seul cotonou/bosman (Shevon Thompson), le SLUC pourrait ainsi laisser Bruno Cingala-Mata s’en aller et faire venir un intérieur remplaçant doté du statut bosman ou cotonou à sa place. Mais pour cela il faudrait également libérer Ike Nwamu (11 minutes de jeu sur neuf entrées cette saison, contre 16 minutes en 2022-2023) – qui dispose d’un passeport nigérian et est donc considéré comme cotonou – sur le poste arrière.

