Caen à 11-7 à la trêve : « Un très bon temps de passage »

Promu en Pro B après remporté les playoffs de Nationale 1 masculine (NM1), le Caen Basket Calvados a terminé l’année 2024 avec une 11e victoire en 18 matches. Ce vendredi, les Normands ont gagné à Marseille contre Fos Provence (73-79). De quoi mettre fin à une courte série de deux défaites de suite. Leur entraîneur Stéphane Eberlin est revenu sur cette rencontre au micro de Ouest-France :

« Ils ont deux absents de longue durée qui sont blessés depuis un moment et ils ont perdu leur pivot qui avait la grippe avant le match. Donc nous notre plan de jeu était simple : défendre fort et mettre du rythme en attaque. On a réussi à le faire par séquence mais le plus important, comme j’avais dit aux joueurs avant le match, victoire ou défaite, c’était surtout le contenu qui m’intéressait. Je voulais voir un autre que ce qu’on a montré contre Champagne Basket. On n’était pas dans nos valeurs habituelles qui sont l’intensité et la dureté. Cette fois-ci, on n’a pas fait le plus beau match mais on a été solide défensivement et on a su être efficace au bon moment en attaque. »