Cancre de l’EuroLeague, l’ALBA Berlin se sépare de son coach Israel González

Après trois saisons et demi à la tête de l’ALBA Berlin, Israel González a été démis de ses fonctions par le club de la capitale allemande. Bon dernier de l’EuroLeague et en difficulté dans le championnat allemand, les dirigeants berlinois ont décidé de nommer à sa place un autre technicien espagnol, Pedro Calles.

Pedro Calles, un autre technicien espagnol bien connu du championnat allemand

Membre de l’organisation en tant qu’assistant depuis 2017, Israel González a pris en main l’équipe première de l’ALBA à partir de la saison 2021-2022 après avoir coach principal associé la saison précédente aux côtés de Aíto García Reneses. Après avoirr éalisé le triplé en Bundesliga de 2020 à 2022, avec également la Coupe d’Allemagne en 2020 et 2022, les performances du club se sont effondrés au fil des années. Notamment en EuroLeague, avec un bilan famélique depuis la saison 2022-2023 : 20 victoires pour 76 défaites.

Actuellement dernier de l’EuroLeague et 10e de Bundesliga, l’ALBA Berlin va tenter de rebondir avec son nouvel entraîneur, Pedro Calles. L’Espagnol n’est pas nouveau dans le paysage du basket allemand, ayant coaché Vechta, Hambourg et Oldenbourg. Pour le club de la capitale allemande, il est encore possible de se qualifier en playoffs de BBL, avec une victoire séparant le 6e du 13e.