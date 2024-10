« Ce n’était pas digne de basketteurs professionnels » : La Rochelle pas dans le coup à Monaco

Promu en Betclic ÉLITE après une remarquable saison 2023-2024 en Pro B, le Stade Rochelais n’y arrive pas pour le moment. L’équipe de Julien Cortey compte quatre défaites après quatre journées. Ce samedi, c’est chez l’ogre monégasque que la formation rochelaise est tombée (82-62). Si le score n’est pas indigne, bien que plusieurs joueurs ‘stars’ de la Roca Team n’aient pas joué (Mike James, Nick Calathes, Furkan Korkmaz, Alpha Diallo et Jordan Loyd), la prestation n’a pas plu au coach.

« On savait que la fenêtre de tir était très, très fine à Monaco, et je pense qu’au bout de quelques minutes on a vu qu’on n’était pas prêt à la prendre, a estimé Julien Cortey dans Sud-Ouest. J’ai du mal à comprendre… Ça me dépasse. Il fallait être super concentré, intense, impliqué, appliqué, dans le game plan. On en était à des années-lumière. »