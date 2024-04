L’AS Monaco rêve d’un deuxième Final Four d’affilée : « Ce serait incroyable ! »

Nous y sommes. Ce soir, l’AS Monaco va débuter sa quête d’un deuxième Final Four consécutif. À 19h, la salle Gaston-Médecin accueillera le Fenerbahçe Istanbul pour un duel qui s’annonce « intense », selon Jaron Blossomgame. Interrogé par le site officiel du club, l’intérieur américain pense que la série sera bien différente de celle de la saison passée, remportée face au Maccabi Tel-Aviv.

« Je pense que ce sera encore énormément intense mais une série orientée davantage sur la défense. Le Maccabi est une équipe au gros impact offensif, comme nous, le Fener a plus de puissance en défense que le Maccabi. Je ne m’attends pas à de gros scores, je pense que ce sera beaucoup plus physique, un basket dur, sans concession, et je pense que l’équipe la plus solide l’emportera. Le rebond sera déterminant ainsi que tous les détails qui font la décision dans les grandes batailles.«