100 mois de prison pour cet ancien joueur des Lakers, condamné pour viol !

Ben McLemore, ancien arrière NBA âgé de 32 ans, a été condamné mercredi à 100 mois de prison ferme par un juge de l’Oregon. Cette sentence fait suite à sa condamnation pour viol et agression sexuelle d’une femme de 21 ans. Les faits auraient eu lieu pendant une soirée organisée à Lake Oswego en 2021.

Un verdict lourd après un procès de deux semaines et demie

Le jury du tribunal de Clackamas a reconnu McLemore coupable de trois des quatre chefs d’accusation : viol au premier degré, pénétration sexuelle illégale au premier degré et agression sexuelle au second degré. Seul un chef d’accusation supplémentaire d’agression sexuelle au second degré n’a pas été retenu.

Les faits remontent au 3 octobre 2021, lors d’une soirée organisée au domicile de Robert Covington, alors coéquipier de McLemore aux Portland Trail Blazers. Selon l’accusation, la victime, fortement alcoolisée, se serait évanouie sur un canapé vers 2 h du matin. Avant de reprendre partiellement conscience le lendemain matin lorsque McLemore l’a agressée sexuellement.

McLemore avait plaidé non coupable sur tous les chefs d’accusation. Sa défense soutenait que la rencontre était consensuelle et que la femme était suffisamment sobre pour consentir.

Une affaire qui a marqué la communauté

« De nombreuses personnes ont souvent peur de signaler ce type de comportement », a déclaré Scott Healy, premier procureur adjoint du comté de Clackamas. « J’espère que la force et le courage de la victime dans cette affaire donneront à d’autres la force de se manifester.»

La victime, qui s’est exprimée par vidéo lors de l’audience, a témoigné de l’impact de cette épreuve. « Cela a été les quatre années les plus longues de ma vie », confie-t-elle. « Je n’avais jamais imaginé qu’en signalant cela en 2021, cela mènerait à un parcours si difficile et long. »

McLemore, septième choix de la draft NBA 2013, a évolué pendant neuf saisons en NBA pour cinq équipes différentes : Sacramento Kings, Memphis Grizzlies, Houston Rockets, Los Angeles Lakers et Portland Trail Blazers. Il n’a plus joué en NBA depuis 2022 et poursuivait sa carrière en Chine, en Grèce et en Espagne avant son arrestation par les U.S. Marshals en avril 2024.