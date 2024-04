Chahuté par les Nuggets, Victor Wembanyama sort les muscles et mène les Spurs vers la victoire

D’un coup, quelqu’un a toqué en salle de conférence de presse, Victor Wembanyama, d’un air malicieux, a ouvert la porte menant au vestiaire avant de lancer le ballon du match à Devonte Graham, sagement assis devant les journalistes. Cette balle de match, l’anonyme meneur texan la gardera sûrement longtemps puisqu’il a inscrit le panier de la gagne en contre-attaque à seulement 0,9 seconde du terme face aux Denver Nuggets, les champions NBA en titre (121-120). Une fois la rencontre terminée, après avoir poussé les Nuggets aux 5 secondes sur la remise en jeu, Victor Wembanyama s’est saisi du ballon, l’a envoyé en l’air et a sautillé sur le terrain.

Il a suffi d’une petite étincelle pour enflammer le match, d’un petit accrochage entre Victor Wembanyama et Aaron Gordon. Mis à terre par l’ailier-fort de Denver juste avant la mi-temps, Wemby a ensuite été sanctionné de sa première faute technique de la saison. « Ce qui m’a particulièrement motivé, c’est de le voir à terre et de voir Gordon le regarder. J’aurais pris une technique pour le défendre si j’avais été sur le parquet à ce moment-là », raconte Sandro Mamukelashvili, le Géorgien des Spurs.

Victor Wembanyama a ensuite haussé le ton au retour des vestiaires, en scorant 17 de ses 34 points dans le 3e quart-temps en seulement trois minutes. « À la mi-temps, je me suis dit : comment tu vas réagir à ça ? Quel genre de joueur es-tu ? Je n’avais pas vu ce genre d’agressivité depuis un moment mais je devais réagir », rembobine le natif du Chesnay (Yvelines) en conférence de presse.

Encore menés de treize longueurs à l’entame des douze dernières minutes (87-100), les protégés du Frost Bank Center ont su faire la différence collectivement (31 passes), avec quatre joueurs au moins à 14 points (Julian Champagnie, Sandro Mamukelashvili, Tre Jones et Victor Wembanyama). « Victor a fait un paquet de bonnes choses mais il n’aurait rien pu faire sans les autres », tient à rappeler Gregg Popovich.

La ligne de statistiques encore flatteuse de Victor Wembanyama (34 points à 12/27 aux tirs, 12 rebonds, 5 passes, mais 7 ballons perdus en 37 minutes) a encore impressionné. Y compris le maire de San Antonio, Ron Nirenberg, vêtu d’un maillot de français, l’incitant à prendre sa suite avec sa pancarte : « Wemby for mayor ».

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).

Wemby présent pour la der’ contre Détroit ?

Alors qu’Evan Fournier et les Detroit Pistons rendront visite à Victor Wembanyama et aux Spurs dimanche après-midi (21 h 30 en France), Gregg Popovich pourrait mettre le holà et laisser le Français au repos. « Je vais toujours me battre pour jouer et pour remplir mon devoir avec cette équipe », assure le Français, quand coach Pop rappelait que Manu Ginóbili gagnait parfois à ce petit jeu-là.