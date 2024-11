Champagne Basket : Charles Galliou absent un mois minimum, Killian Malwaya bientôt de retour

Alors que le Champagne Basket sort d’une semaine convaincante, entre une belle prestation mal récompensée par une fin de match ratée contre Blois et une large victoire face à Chartres, l’union marnaise reste embêtée par les blessures. En premier celle de son capitaine, Charles Galliou, désormais out pour quatre à six semaines alors que son absence ne devait être que de courte durée après un coup reçu à Toulon le 29 octobre.

« Il devait avoir une simple béquille, c’est ce que l’on a cru », a expliqué le coach Vincent Dumestre dans les colonnes de L’Union. « En refaisant des examens complémentaires, il s’avère qu’il a une fissure à la tête du péroné. »

A contrario, Killian Malwaya est lui attendu incessamment sous peu au sein de l’effectif champenois. Absent depuis le déplacement à Fos-sur-Mer le 18 octobre, l’ancien ébroïcien devrait être en mesure de tenir sa place lors du déplacement à Denain vendredi, après avoir donc passé pratiquement un mois sur la touche.