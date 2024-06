Le Champagne Basket change de président et recrute Charles Galliou

Une page se tourne à Champagne Basket. À la tête du club depuis sa création en 2010, et auparavant déjà aux manettes de l’ESPE Châlons-en-Champagne, Michel Gobillot a démissionné de son poste de président, frustré de ne pouvoir aller au bout de son projet de territoire. S’il reste membre du comité de direction, il a été remplacé par Olivier Fache, l’un de ses proches collaborateurs, directeur général de la SCAPEST, une centrale d’achats et logistique basée à Saint-Martin-sur-le-Pré.

Dumestre – Galliou, les retrouvailles

Nommé lors de l’Assemblée Générale du club, le nouveau patron de Champagne Basket va accueillir la première recrue officielle de son mandat en la personne de Charles Galliou (2,02 m, 29 ans), l’une des figures bien connues du basket français. Double champion de France avec l’ASVEL (en 2016 et 2019), vu à 18 reprises en EuroLeague avec l’ASVEL, troisième de Champions League avec la JDA Dijon, le Nantais s’est relancé cette saison avec Rouen après 17 mois sans jouer. Tout en restant un homme de base d’une équipe qui gagne, demi-finaliste surprise de Pro B, malgré des statistiques toujours aussi discrètes (4,5 points à 40%, 2,7 rebonds et 1 passe décisive).

L’ailier (27 ans / 2m02) natif de Saint-Sébastien-sur-Loire (44) débarque en Champagne en provenance du RMB où il fut l’un des artisans de la très belle saison rouennaise. Bienvenue Charles ! 👋 pic.twitter.com/Zq0Tx2AWsE — Champagne Basket 🧙‍♂️ (@ChampBasketOff) June 26, 2024

« On ne peut pas lire Charles en regardant seulement sa production statistique », rappelle son nouvel entraîneur, Vincent Dumestre, qui le connait bien pour l’avoir eu comme assistant à Dijon entre 2021 et 2023. « C’est un facilitateur de jeu, avec une très bonne qualité de passe capable de shooter à 3 points et qui met du liant dans le jeu. Doté d’un très bon QI Basket, c’est quelqu’un qui facilite la communication dans un groupe. »