Champion d’Europe en 2017, Anthony Randolph prend sa retraite

Après six saisons NBA ainsi que neuf en Europe, Anthony Randolph raccroche les baskets de sa carrière de joueur. Après quasiment deux années sans jouer, l’intérieur américano-slovène a officialisé la nouvelle.

Des débuts prometteurs en NBA

Né en 1989 en Allemagne, Anthony Randolph a été drafté en NBA après une seule saison universitaire avec les LSU Tigers en 2007-2008. Ce seront les Golden State Warriors qui lui ont fait confiance en le sélectionnant en 14e choix. À l’été 2010, les Warriors le transfèrent pour faire venir David Lee en provenance des New York Knicks. Anthony Randolph et le Français Ronny Turiaf entre autres font le chemin inverse vers le Madison Square Garden. Là-bas, le pivot ne dispute que 17 matchs avant d’être transféré en cours de saison aux Minnesota Timberwolves. Ce sera d’ailleurs chez les Loups qu’il inscrira son record en carrière en NBA, avec 31 points. Il connaîtra une 4e et dernière franchise en NBA, chez les Denver Nuggets, avec lesquels il participera à sa seule et unique joute de playoffs aux États-Unis.

Une aventure couronnée de succès en Europe : au Real Madrid et… avec la Slovénie

Après cinq saisons en NBA, Anthony Randolph atterrit en Europe, au Lokomotiv Kuban en Russie. Il y restera deux saisons et découvrira l’EuroCup et l’EuroLeague.

Une nouvelle étape de sa carrière et de son palmarès commence lorsqu’il rejoint le Real Madrid. En Espagne, l’intérieur de 2m11, très agile pour sa taille, va trouver un nouveau rôle et sera l’un des moteurs des victoires du Real Madrid lors de son long passage de 2016 à 2023. Lors de cette période avec la maison merengue, Anthony Randolph remporte 2 EuroLeague (2018,2023), 3 Liga ACB (2018,2019,2022), 2 Coupe d’Espagne (2017,2020) et 5 super Coupe d’Espagne (2018-2023).

Entre-temps, Anthony Randolph se fera naturaliser par la Slovénie et remportera l’EuroBasket 2017 aux côtés de Goran Dragic et d’un très jeune mais déjà unique Luka Doncic.