Charly Pontens termine sa pige à Caen : « Je pars avec le sentiment du devoir accompli »

Samedi soir, Charly Pontens (1,90 m, 29 ans) disputera son dernier match avec le Caen Basket Calvados, face au Champagne Basket. Arrivé en tant que remplaçant médical, le meneur de jeu français quitte la Normandie avec des performances convaincantes et le cœur lourd, mais sans regrets.

Une parenthèse réussie avec le Caen BC

Recruté il y a deux mois pour pallier l’absence de Malela Mutuale (1,89 m, 33 ans), Charly Pontens s’apprête à refermer son chapitre avec le Caen BC. En huit rencontres, il a grandement contribué à la bonne dynamique du promu normand en Pro B, avec un bilan de 6 victoires pour 2 défaites. Son apport sur le terrain s’est illustré par des statistiques solides (6,4 points et 3 passes de moyenne), mais aussi par son rôle de leader au sein d’un groupe qu’il quitte avec émotion.

« Mon intégration a été facilitée par le groupe »

Pontens confie sur Ouest-France avoir rapidement trouvé sa place dans l’équipe. « Mon intégration a été facilitée par les joueurs, le staff, les dirigeants et par un public hyper proche de ses joueurs. C’est plutôt cool. C’est la première fois que je vais quitter un groupe aussi tôt dans la saison, et ça va être à la fois bizarre et compliqué. »

Aucune amertume, mais une pointe de déception

Malgré une expérience positive, le meneur de 29 ans regrette de devoir partir si vite. « Est-ce que j’aurais voulu poursuivre la saison avec ce groupe ? Oui. Mais je connaissais les règles du jeu en arrivant. Ce qui est certain, c’est que je vais garder un œil sur ce qu’ils vont faire. J’ai partagé un bon bout de saison avec eux. »

Un avenir encore incertain

Charly Pontens espère rebondir rapidement en Pro B, une division où il estime avoir sa place. « Cette pige me conforte dans l’idée que j’ai ma place dans un effectif de Pro B. J’ai pas mal d’expérience à apporter. » Conscient de la complexité du marché, il reste ouvert à toutes les propositions, y compris en Nationale 1, tout en prenant en compte des paramètres personnels, notamment le fait qu’il est devenu papa il y a peu.

Un dernier match pour finir sur une bonne note

Avant de tourner la page, l’ancien joueur de Poitiers a à cœur de briller une dernière fois sous les couleurs caennaises. « Il me reste un match à jouer et j’ai très envie de partir sur une bonne note. »