Charnay sort Lattes-Montpellier, l’ASVEL et Tarbes passent aussi

Après les victoires des Flammes Carolo et de Landerneau mardi soir, les trois autres formations à l’extérieur ont également gagné ce mercredi soir en 1/8e de finale de la Coupe de France féminine.

Après sa défaite contre les Flammes Carolo en LBWL dimanche, Charnay a rebondi en allant s’imposer à Lattes. L’équipe de Stéphane Leite a laissé le BLMA à 5 points marqués dans le troisième quart-temps (contre 13 inscrits) avant de voir les locales revenir. Mais Shakayla Thomas (16 points, 4 rebonds) a redonné l’avantage aux visiteuses à 1 minute et 7 secondes de la fin, avant qu’Elodie Naigre (1,83 m, 29 ans) ne manque le panier de la victoire juste avant le buzzer.

Pour l’ASVEL Féminin et Tarbes, l’affaire a été pliée bien en amont à Angers et Chartres. Les deux équipes ont pu compter sur leur intérieure phare, Dominique Malonga (16 points et 13 rebonds) pour les Lyonnaises et Murjanatu Musa (24 points et 11 rebonds) pour le TGB.