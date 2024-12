Chartres perd Emmanuel Omogbo en raison d’un accident extra-basket

Déjà absent depuis le 16 novembre en raison d’une blessure à la cheville, Emmanuel Omogbo (2m03, 29 ans) n’est pas près de revenir sur les terrains avec Chartres. Le CCBM indique que son intérieur sera « éloigné des terrains jusqu’à nouvel ordre suite à un accident extraprofessionnel ».

Si les premiers examens sont « rassurants », le staff médical eurélien « a décidé de lui accorder une période de repos afin d’assurer un retour optimal sur le parquet ». Forcément un coup dur pour l’équipe de Moatassim Rhennam, déjà lanterne rouge de Pro B (3v-13d) et qui n’a plus gagné depuis le derby contre Blois, qui coïncide d’ailleurs avec le dernier match d’Omogbo. En 13 rencontres disputées, l’ancien intérieur de Vichy tourne à 11,2 points à 46%, 5,2 rebonds et 1,1 passe décisive de moyenne.

Par ailleurs, le CCBM sera très diminué vendredi pour le déplacement à Antibes. Pour cause, ce voyage dans le Sud coïncide, si l’appel devant la FFBB n’est pas étudié d’ici là, avec le début des diverses suspensions suite à l’échauffourée contre Blois : TK Edogi a ainsi écopé de cinq matchs fermes plus cinq avec sursis, tandis que Desi Washington (deux matchs) et Ike Nwamu (un seul) seront également privés de l’opposition face aux Sharks.