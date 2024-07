Chartres tente l’aventure avec Duane Wilson

Le C’ Chartres Basket Masculin a annoncé la signature de l’arrière Duane Wilson (1,88 m, 29 ans). Depuis l’officialisation de sa promotion en Pro B, le CCBM officialise tour à tour les différentes arrivées au sein de son effectif professionnel.

Un habitué des deuxièmes divisions

Après le pivot Gavin Kensmil, c’est donc Duane Wilson qui s’est engagé à Chartres. Ce dernier arrive dans son prime, à l’âge de 29 ans. Formé chez lui, à Milwaukee, dans le Wisconsin, il a rejoint le programme universitaire phase sur place, les Marquette Golden Eagles. Auteur de deux premières saisons prometteuses en NCAA, il avait du changer de programme après un exercice junior en retrait (4,8 points en 16 minutes par match). Quelque peu relancé à Texas A&M (9 points et 4 passes décisives en 24 minutes), Duane Wilson a ensuite été drafté en G-League, par les Maine Red Claws. Remercié avant le début de saison officiel, il a finalement choisi de lancer sa carrière professionnelle en deuxième division allemande. Après une saison chez les Néerlandais du Yoast United en BNXT League puis à la Stella Azzurra en deuxième division italienne, il est revenu la saison passée en Pro A allemande (la deuxième division). Au sein du club réputé de Gießen, il a beaucoup gagné tout en étant productif (17,9 points à 46,1% de réussite aux tirs, dont 36,8% à 3-points, 2,9 rebonds et 2,8 passes décisives en 30 minutes sur 40 rencontres toutes compétitions confondues).

Duane Wilson est donc la cinquième recrue de l’intersaison après Gavin Kensmil, Djibril Diawara (1,94 m, 20 ans), Rigo Edzata (2,03 m, 27 ans) et Victor Mopsus (1,75 m, 24 ans), même si cette dernière signature reste à confirmer.