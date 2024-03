Chatres, Hyères-Toulon et Avignon mettent la pression sur Caen, Rueil et Vitré prennent les commandes

Poule haute

Après sa défaite en début de semaine qui avait permis à ses adversaires de recoller en tête du peloton, Chartres a retrouvé le sens de la marche ce vendredi 15 mars. Le CCBM s’est facilement imposé à domicile contre Saint-Vallier (80-69), grâce à un effort collectif avec dix joueurs à au moins 4 points, et quatre d’entre eux à plus de 10. Mais les Chartrains n’ont pas distancé leurs adversaires directs, puisque Hyères-Toulon et Avignon-Le-Pontet ont aussi gagné, respectivement à Quimper (56-67) et à Tarbes-Lourdes (86-94). Ce trio de tête garde sa longueur d’avance, et Caen devra l’emporter ce samedi soir à Tours pour rester au contact. La course à la première place qualificative pour la Pro B bat donc son plein. Les Quimpérois, distancés, ont reconnu leur infériorité par la voix de leur coach Antoine Dudit auprès du Télégramme : « Il faut admettre la supériorité de l’adversaire. Défensivement, on a fait un gros match, mais on rate tout après la pause. Le basket reste un sport d’adresse. Je suis frustré ce soir, mais on va relever la tête. » Derrière Quimper, l’écart s’est creusé puisque Andrézieux-Bouthéon s’est incliné d’un petit point sur le parquet de Loon Plage, après prolongations (81-80).

Les résultats de la troisième journée : Quimper – Hyères-Toulon : 56-67

Poule intermédiaire

Dans la deuxième poule, c’est Rueil qui a fait la bonne opération. Les Franciliens ont distancé un adversaire direct en dominant Pont-de-Chéruy à domicile (90-78). Le cinq majeur a fait un énorme travail, en marquant chacun entre 13 et 17 points. Dans l’autre choc de cette troisième journée de la deuxième phase, c’est Vitré qui a pris le meilleur sur Mulhouse (78-76). Et qui prend ainsi la deuxième place aux vaincus alsaciens. On peut aussi noter l’impressionnante victoire de Boulogne à Challans (72-101), grâce à un exceptionnel Randy Hayes, qui marqué 36 points. Derrière, Le Havre a repris des couleurs avec une belle victoire sur le parquet du Stade Toulousain (70-85). Le STB, qui a les structures et les finances pour jouer dans la division supérieure, avait récemment enchaîné les défaites inquiétantes. Le président du club avait d’ailleurs annoncé dans les colonnes de Paris Normandie qu’ « il y aura un changement » sur le banc, après cette saison.

Les résultats de la troisième journée : Vitré – Mulhouse : 78-76

: 70-85 Rennes – Orchies : 70-65

Poule basse

Le groupe C disputait ce vendredi ses matchs pour le compte de la deuxième journée. L’objectif des équipes de cette poule étant d’éviter absolument la relégation. À ce jeu-là, c’est Berck qui a fait la meilleure opération en s’imposant à Lyon (79-81), grâce à son banc qui a marqué plus des deux-tiers des points. Le Pôle France, protégé de la relégation par les règles, s’est lui incliné à domicile contre les Sables d’Olonne (84-97), malgré une nouvelle énorme performance du jeune Nolan Traoré (24 points et 9 passes). Côté vendéen, le coach Denis Mettay a avoué « un gros soulagement » à Ouest-France après cette victoire. Poissy, Lyon et Feurs sont pour l’instant les trois échappés de la zone de relégation. Malgré les défaites des deux premiers ce vendredi.

Les résultats de la deuxième journée : Pôle France – Les Sables d’Olonne : 84-97

Le classement de la NM1