Chartres battu, quatre équipes en tête, Le Havre se rapproche du flop

Poule haute

Impossible de prévoir qui sera sacré champion de France NM1… Si Chartres avait pris un petit ascendant dès la première journée de la seconde phase, le CCBM a immédiatement perdu son pécule d’avance, battu à Andrézieux-Bouthéon (72-79). Les coéquipiers du vétéran Jaraun Burrows (17 points à 7/10, 4 rebonds et 3 passes décisives) se replacent ainsi tout proche de la tête du classement, à une seule longueur du nouveau quatuor de co-leaders.

L’impair chartrain a fait les affaires de Hyères-Toulon, Caen et Avignon-Le-Pontet, tous de retour à égalité (6v-4d). Le HTV a dominé Tarbes-Lourdes (87-73) avec 27 unités de Nikola Knezevic, le CBC a étouffé Loon-Plage (73-57) tandis que l’USAP s’est débarrassé in extremis de Tours (78-75), fort des 19 points de Geoffrey Bourcier. Un succès découlant de la capacité de réaction des Vauclusiens, comme l’a souligné le coach Alexandre Casimiri dans La Nouvelle République. « C’était un match de séries et on a fini par faire la dernière pour s’imposer, alors que Tours a souvent mené. On était derrière mais on est resté mentalement solides. On a fait des stops et mis des gros tirs pour revenir. Je suis content car on est resté agressifs et concentrés. Bourcier a pris chaud et on a su le trouver. On a une défense qui provoque pas mal de pertes de balles. Nous n’avons rien à perdre et on va continuer à jouer sans pression… »

Enfin, Saint-Vallier a difficilement disposé de Quimper (66-63). Ce qui permet au SVBD de basculer du bon côté, à égalité avec Andrézieux-Bouthéon (5v-5d), tandis que les Béliers sont quasiment condamnés à un sans-faute pour le titre (4v-6d), alors même qu’ils ont été battus pour la première fois de la poule haute, eux qui avaient le meilleur bilan de toute la première phase…

Poule intermédiaire

Match après match, la saison du Havre se rapproche de plus en plus d’un fiasco… Végétant en Nationale 1 depuis 2018, le STB ne rêve que de retrouver la LNB, dispose des structures et finances adéquates mais enchaîne les désillusions sportives. Son absence de la poule haute était déjà un premier camouflet, le début de cette seconde phase en est un autre. Battus à Rennes vendredi en ouverture de la poule intermédiaire, les Normands (privés de Fred Thomas) ont chuté à domicile, surpris par Vitré (76-79). Les voici derniers de la poule B, avec des playoffs qui s’éloignent. De quoi tirer la sonnette d’alarme pour Fabrice Courcier, interrogé par Paris Normandie. « Aujourd’hui, le constat est amer. On ne joue que la deuxième mi-temps où on s’appuie sur les jeunes parce que les plus anciens ne remplissent pas leurs tâches. Ce n’est pas possible de montrer un tel visage, il va falloir enfin comprendre qu’on doit défendre ensemble. Les attitudes doivent changer. Depuis le début de saison, il n’y a presque aucun plaisir parce qu’on répète sans cesse les mêmes erreurs. Donc soit on comprend les choses, soit on reste sur son statut et on finira dans le mur. Il y a trop d’ego et si ça continue ça va se déchirer derrière… même si ça se déchire déjà un petit peu. »

Sur les autres parquets, un énorme shoot du Boulonnais Randy Haynes a changé le haut du classement. Battu sur le fil chez le SOMB (76-78), le leader Rueil a été rejoint en tête par Mulhouse, tombeur de Challans (86-82). On notera, aussi, la très belle performance de Mahes Montout, auteur de ses records en carrière aux points (24) et à l’évaluation (27) lors de la démonstration de Pont-de-Chéruy face à Rennes (102-83).

