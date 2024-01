Cholet battu d’entrée au NGT

L’équipe U18 de Cholet Basket n’a pas fait le poids vendredi matin face au SC Derby Podgorica (86-72) dans le match d’ouverture du groupe A du Next Generation Tournament.

Soren Bracq n’a pas suffi

Au contact à la mi-temps face à l’équipe organisatrice (49-44), les protégés de Régis Boissié ont coulé en seconde période malgré la performance XXL de Soren Bracq, auteur de 23 points à 9 sur 15 aux tirs, 7 rebonds, 6 passes et 2 interceptions pour 28 d’évaluation. Les Maugeois ont subi la domination physique des Monténégrins (49 rebonds à 28) et n’ont pas trouvé la solution face à David Mirkovic (2,05 m, 18 ans). Inarrêtable, l’intérieur a marché sur la raquette tricolore, signant 28 points, 11 rebonds et 4 passes décisives (mais aussi 9 pertes de balles) pour 30 d’évaluation.

Engagées dans un tournoi à huit dont seul le gagnant accèdera au Final Four en fin de saison, les jeunes pousses du centre de formation de Cholet n’ont plus le droit à l’erreur. Les Choletais, qui disputeront dimanche un ultime match de classement face à une équipe du Groupe B, devront rebondir ce vendredi à 18h face à la Next Generation Team Podgorica et samedi à 13h30 contre l’Alba Berlin.