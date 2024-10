Cholet conserve son invincibilité en dominant largement Saint-Quentin !

Dans ce duel entre deux équipes encore invaincues, Cholet Basket s’est largement imposé face à Saint-Quentin en ouverture de cette 4e journée de Betclic ÉLITE (82-59). Un quatrième succès en autant de rencontres et une première place sécurisée pour les Maugeois.

𝑳𝑬 𝑺𝑨𝑵𝑺-𝑭𝑨𝑼𝑻𝑬 𝑪𝑶𝑵𝑻𝑰𝑵𝑼𝑬 🫡 3 matchs en #BetclicELITE, 3 victoires pour @CB_officiel qui fait tomber @SQBB_Officiel pour la première fois de la saison ! 😲 pic.twitter.com/deLlDUoxGm — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) October 11, 2024

Cholet régale son public et reste invaincu

« Aller gagner à La Meilleraie, c’est toujours compliqué. » La prudence de Julien Mahé en avant-match s’est ô combien révélé juste. Même si dans une salle de La Meilleraie bien garnie, Saint-Quentin n’a pas démérité en début de match. Mais les Axonais ont pas su profiter de Choletais en manque d’adresse en début de rencontre pour s’envoler au tableau d’affichage. Après dix premières minutes équilibrées (16-15), les hommes de Fabrice Lefrançois se sont reposés sur l’efficacité du duo Cleveland Melvin (9 points et 9 rebonds) – Stefan Smith (13 points) pour creuser un premier écart significatif dans cette première mi-temps (31-22, 17′). Efficaces à longue distance (8/20 à 3-points au total contre 9/31 pour le SQBB), les locaux ont fini fort le deuxième quart-temps, rejoignant les vestiaires avec 12 longueurs d’avance (44-32, 20′).

+17 après 30 minutes, +21 au final

Revenus sur le parquet avec la même intensité qui les caractérisent depuis le début de la saison, les Maugeois ont continué d’enfoncer le clou. Porté par son public et une attaque de feu, Cholet a infligé un 15-8 en 6 minutes pour compter jusqu’à 19 points d’avance au cœur du troisième quart-temps (59-40, 26′), de quoi provoquer la colère de Julien Mahé. En tête de 17 points après trente minutes de jeu très abouties (69-52) et sous l’impulsion d’un T.J. Campbell adroit (12 points) et surtout d’un Nathan De Sousa distributeur (3 points, 11 passes décisives et 4 interceptions pour 1 ballon perdu), les Choletais n’ont jamais relâché la pression dans ce match et s’imposent logiquement (82-59).

Un 3e succès en autant de rencontres qui permet à CB de conserver son invincibilité en Betclic ÉLITE. Une nouvelle fois, le collectif choletais prôné par son coach Fabrice Lefrançois a rayonné avec 8 joueurs à 8 points ou plus. De son côté, Saint-Quentin, moins adroits et beaucoup plus dispendieux avec le ballon (22 pertes de balles) qu’à l’accoutumée, chute pour la première fois de la saison.