Cholet engage le meilleur joueur du championnat de Slovaquie, Aaron Wheeler

Cholet Basket a annoncé ce lundi 10 juin la signature du poste 4-3 américain Aaron Wheeler (2,05 m, 25 ans). Ce dernier sort d’une première expérience européenne réussie du côté de la Slovaquie.

MVP de la saison régulière et des finales en Slovaquie

Après les signatures dans les Mauges de Mohamed Diawara, Bastien Vautier et Stefan Smith, voilà celle d’un joueur que l’on connait beaucoup moins. Aaron Wheeler a découvert l’Europe cette saison avec le club slovaque du Patrioti Levice, après un cursus universitaire complet (trois saisons à Purdue et une dernière à St-John’s). Auparavant, il a également évolué en G-League, avec Greensboro Warm et Windy City Bulls (équipes affiliées aux Charlotte Hornets et Chicago Bulls en NBA).

Mais c’est certainement pour sa première expérience sur le Vieux Continent qu’Aaron Wheeler a tapé dans l’oeil des dirigeants choletais. En effet, ce dernier a remporté le championnat de Slovaquie, en plus de soulever les trophées de MVP de la saison régulière et des finales des playoffs. Le joueur de 25 ans tournait à 17 points, 8,1 rebonds, 2,7 passes décisives, 1,2 interception et 1,9 contre pour 2,4 ballons perdus en 29 minutes de jeu en moyenne. Avec le club slovaque, il a également pu disputer la FIBA Europe Cup, où son équipe n’a pas passé le premier stade des poules (14 points et 7,2 rebonds de moyenne en 6 matchs). Reste à voir désormais si ce dernier parviendra à s’adapter à la Betclic ELITE. Le dernier pari de Cholet dans ce genre n’avait pas été une réussite, avec le shooteur fou Craig Randall II, dont l’expérience aura duré seulement deux mois et demi.