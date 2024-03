Cholet engage Samuta Avea comme remplaçant médical de Gérald Ayayi

Cholet Basket a trouvé le remplaçant médical de Gérald Ayayi : il s’agit de l’ailier americano-samoan Samuta Avea (1,97 m, 26 ans). Le club des Mauges vient d’annoncer la signature du joueur sur son site officiel.

Samuta Avea a connu sa première saison professionnelle en 2023-24 en BNXT League. Avec le club hollandais de Yoast United, l’explosif ailier a pu faire valoir ses qualités de marqueur, avec 16,5 points de moyenne à 45% de réussite aux tirs en 12 matchs. Auparavant, le joueur a effectué trois saisons universitaires en NCAA, avec la fac de Hawaii Warriors. Outre une certaine explosivité, le joueur est également doté d’un bon tir à 3-points (37,5% sur plus de 4 tentatives par match en BNXT League). Cholet va tenter de le qualifier pour la prochaine journée de Betclic ELITE, ce samedi 30 mars à Nancy (18h30).

L’avis de l’entraîneur Laurent Vila sur le site officiel de Cholet :

« Cela fait un moment que l’on cherche à faire venir un joueur pour compléter l’effectif en raison de l’absence de Gérald Ayayi. Nous avons eu quelques opportunités, mais jamais de joueurs qui pouvaient avoir le rôle qu’était celui de Gérald sur le terrain. […] Nous avons donc préféré attendre et il y a quelques jours, nous avons appris que ce jeune joueur pouvait quitter son club actuel aux Pays-Bas. Samuta est un joueur qui a de vraies qualités offensives. Il a vraiment de l’aisance pour maitriser le jeu en BNXT League, avec des responsabilités et un bon pourcentage à 3 pts (37,9%). C’est un très bon rebondeur qui possède le physique pour bien défendre et qui a une bonne mentalité. »