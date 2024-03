Gérald Ayayi arrêté huit semaines, Sako forfait contre Strasbourg !

Gérald Ayayi (1,96 m, 22 ans) va devoir s’arrêter pour six à huit semaines. Intenable en première mi-temps à Bourg-en-Bresse ce samedi 9 mars (17 points), l’arrière a ensuite été victime d’un coup qui lui a provoqué une fracture au niveau de la main gauche.

🏥 Gérald Ayayi absent 6 à 8 semaines suite à une fracture à la main gauche 😔 Neal Sako à l'arrêt contre Strasbourg, Nick Johnson sur le retour et espéré à Malaga. Toutes les infos 👇https://t.co/SGG9u6bdHw Bon rétablissement les gars, nous avons hâte de vous retrouver sur… pic.twitter.com/58PSsZwnfK — Cholet Basket (@CB_officiel) March 12, 2024

Encore plus responsabilisé à Cholet (23 minutes par match) qu’il ne l’était à l’Élan béarnais (20 minutes), Gérald Ayayi tourne à 9,4 points à 47,6% de réussite aux tirs (dont 34,8% à 3-points, sur 2,8 tentatives par rencontre), 3,7 rebonds et 1,9 passe décisive après 41 matches toutes compétitions confondues. Surtout, l’Aquitain avait franchi un cap dernièrement.

« Gérald en ce moment est indispensable, disait son coach Laurent Vila après la rencontre. Ça fait plaisir de voir des joueurs émergés. Je suis très content pour lui. Il montre des progrès. (Cela valide) Tout le travail qu’il fait accompagné par le staff, Julien Zoa travaille énormément avec l’ensemble des joueurs. Le process qu’on a mis en place et les objectifs qu’on avait en début de saison. Il n’y a pas seulement les résultats, il y a aussi la progression des joueurs, la régularité des performances. Il est déjà en confiance, dans l’agressivité. Il peut alterner les drives et les tirs à 3-points. Il joue juste dans les espaces. Je sais aussi qu’il peut faire encore mieux, lui aussi le sait. L’idée est de faire toujours mieux le coup d’après. »

Un discours appuyé par son coéquipier Emmanuel Nzekwesi. « Gérard est l’un des meilleurs arrières du championnat, assurait l’intérieur néerlandais. Il est toujours positif, il travaille encore et encore. Pour moi, son match à Bourg n’est pas une surprise. Je crois qu’on va voir de plus en plus de match comme ça de sa part. » Il va toutefois falloir attendre début mai. Sans lui, le club des Mauges va devoir trouver un remplaçant médical. Avec quatre étrangers seulement dans son effectif (les non JFL T.J. Campbell et Nick Johnson, les bosmans Vojtěch Hruban et Emmanuel Nzekwesi), il reste deux places pour un joueur non formé localement, ce qui laisse plus de possibilités dans un marché mondialement bouché.