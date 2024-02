Cholet ne passe pas si loin de l’emporter face à l’Unicaja Malaga

Cholet a bien résisté mais CB a malgré tout dû se résoudre à s’incliner face à l’Unicaja Malaga pour sa 2e rencontre du top 16 de la Basketball Champions League (74-86). Face à l’un des favoris de la compétition, le club des Mauges n’a pas démérité, loin de là, mais a craqué dans les cinq dernières minutes face à l’expérience des Espagnols.

Un peu à la manière de Strasbourg, sèchement battu contre Bursa, l’entame de Cholet a été très poussive, comme en atteste les trois pertes de balles initiales de T.J. Campbell (8 passes décisives pour 5 pertes de balles). Avec un déficit allant jusqu’à -11 (27-38, 14′), la Meilleraie a vu le retour des siens en fin de première période à la faveur d’une adresse retrouvée (45-47), à l’image du 100% de réussite à 3-points de Vojtech Hruban (14 points).

Cholet a mené jusqu’à 5 minutes de la fin de la partie

L’équipe de Laurent Vila est même passée devant en milieu de 3e quart-temps, jusqu’à mener à encore six minutes de la fin du match (69-66, 34′). Un avantage qui aura été au maximum de +5, et qui aurait pu être plus conséquent avec une meilleure tenue du ballon (18 pertes de balles) et un poil plus d’adresse extérieure au global (9/28 à 3-points contre 10/22 pour les Ibériques). Limitant Cholet à 8 points dans le dernier quart-temps, malgré la boulimie de tirs de Craig Randall II (20 points à 7/22 de réussite aux tirs), le collectif d’Ibon Navarro (huit joueurs à 7 points ou plus) a finalement eu raison du club des Mauges dans les dernières minutes de la rencontre.

C’est donc avec un bilan d’une victoire (contre Strasbourg) et d’une défaite (Malaga) que Cholet se déplacera à Bursa pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Champions.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre