Cholet se replace en tête de Betclic ÉLITE grâce à une victoire de prestige contre Paris

Et d’un contre rageur, Andre Roberson renvoya T.J. Shorts à ses études… Il restait un peu plus de 30 secondes à jouer et les deux hommes se cherchaient depuis bien longtemps, l’ancien défenseur d’élite d’Oklahoma City bien content de mettre dans sa poche le MVP de Betclic ÉLITE. Si heureux qu’il expédia le ballon au pied dans les tribunes de la Meilleraie après avoir bâché le liliputien parisien, scellant pour de bon la victoire choletaise (90-80).

Une mini-surprise, qui tend à montrer que Paris doit encore apprendre à gérer les matchs de Betclic ÉLITE 48 heures après ses sorties européennes, mais qui vient surtout confirmer l’une des premières impressions de l’automne : tube du début de saison en France, Cholet est une vraie belle équipe de basket ! À la mène, T.J. Campbell est encore un superbe patron à 36 ans (18 points à 5/8, 4 passes décisives, 2 interceptions et 0 balle perdue), Gerald Ayayi prend une toute autre dimension à l’arrière (13 points et 4 rebonds), Bastien Vautier fait de tout dans la raquette (10 points, 5 rebonds et 3 passes décisives) tandis que la dimension physique sur les ailes est sans équivalent (la défense de Roberson, l’impact athlétique de Mohamed Diawara, les 10 points et 11 rebonds de Chris-Ebou Ndow)…

« L’engagement et le partage, l’identité de Cholet »

« Ça a été dur et on avait craqué », s’est rappelé Gérald Ayayi au micro de DAZN. « Là, c’était le même scénario et on savait à quoi s’attendre. Sauf que l’on était à la Meilleraie et qu’il y avait le public avec nous cette fois ! Ils ont poussé mais on a tenu, je suis vraiment fier de l’équipe. On savait qu’on allait leur rendre la vie dure. Cet engagement, ce partage, c’est notre identité. » Et cela ramène Cholet Basket en tête de Betclic ÉLITE (4v-1d), à égalité avec l’ASVEL, Saint-Quentin et Gravelines-Dunkerque, une longueur devant sa prestigieuse victime du soir, Paris. « Il fallait se remettre dedans après la victoire à Monaco », admet Nadir Hifi (17 points à 6/15), qui a vu son coach Tiago Splitter être expulsé pour deux fautes techniques dans le money-time. « On savait que Cholet était une équipe dangereuse et ils méritent de gagner. On a fait beaucoup d’erreurs tandis qu’eux ont mis les shoots qu’il fallait, ont enchaîné les défenses qu’il fallait. » Et cinq mois après avoir été sorti en quart de finale du championnat par le club de la capitale, CB a donc pris une petite revanche… Ce samedi soir, c’est l’équipe des Mauges qui va s’endormir dans le leader de costume du championnat.