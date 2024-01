Chris Babb fait chavirer Gravelines-Dunkerque et le Calypso face à Nanterre

On ne pouvait presque pas écrire de plus beau scénario pour ce seul et unique match de Betclic ELITE joué par Gravelines-Dunkerque au Calypso de Calais. « On a juste envie de passer un bon moment ensemble », déclarait Jean-Christophe Prat avant la rencontre. Et bien son arrière américain Chris Babb (14 points) s’est occupé de rendre cette soirée mémorable pour les supporters des Maritimes, en inscrivant le tir de la gagne au buzzer (80-79).

🚨😱 GRAVELINES-DUNKERQUE S'IMPOSE AU BUZZER ! INCROYABLE SCÉNARIO POUR CE PREMIER MATCH DÉLOCALISÉ 🤯#BetclicELITE pic.twitter.com/5HNldxIOT3 — LNB (@LNBofficiel) January 20, 2024

Nanterre avait pourtant la victoire au bout… des lancers-francs

Sur un terrain mêlant à la fois ligne de volley, de handball et donc de basket, Gravelines-Dunkerque a glané son 5e succès de la saison. Devant une salle comble, pour son premier match « à domicile » depuis l’incendie de l’enceinte sportive de Sportica, c’est une partie serrée qu’ont offert les joueurs nordistes et franciliens. Après une première période équilibrée (38-36), les Maritimes ont pris clairement les devants au retour des vestiaires, allant jusqu’à mener de +11 sur un lancer-franc de son capitaine Vafessa Fofana (55-44, 25′).

Mais Nanterre, porté un Justin Bibbins des grands soirs (27 points à 8/13 de réussite aux tirs), est revenu et repassé devant pour la première fois de la deuxième mi-temps sur un drive de son meneur justement (67-69, 35′). On a même cru que les hommes de Pascal Donnadieu allaient s’imposer, notamment quand Chris Babb manquait un tir extérieur à 5 secondes du terme et que Juhann Begarin obtenait deux lancer-francs sur la contre-attaque derrière. Sauf qu’en ne convertissant qu’une seule de ses deux tentatives, le Guadeloupéen a donné une dernière munition aux Nordistes avec 2,6 secondes à jouer (77-79). Juste le temps pour l’arrière américain du BCM de recevoir le ballon à 45 degrés, feinter intelligemment Ibrahima Fall-Faye et faire chavirer le Calypso avec son arme fétiche, le tir à 3-points (80-79). Le Calypso de Calais a donc été le théâtre d’une parenthèse enchantée pour le BCM Gravelines-Dunkerque.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre