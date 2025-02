Chris Paul et Victor Wembanyama en duo au Skills Challenge du All-Star Weekend

La première saison de Chris Paul (1,83 m, 39 ans) sous les couleurs des Spurs a déjà prouvé son impact sur l’équipe. En rejoignant San Antonio à l’intersaison, le vétéran a immédiatement pris sous son aile la jeune pépite française Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans). Leur association porte ses fruits, et leur alchimie sera de nouveau visible durant le All-Star Weekend.

Sources: Chris Paul and Victor Wembanyama will partner up and represent the San Antonio Spurs by participating in the Skills Challenge at All-Star Weekend in San Francisco. pic.twitter.com/4QQCcwXp0U

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 2, 2025