Chris Paul pour guider les Spurs de Wembanyama

Chris Paul (1,81 m, 39 ans) et Victor Wembanyama (2,21 m, 20 ans), voilà un duo qui sera intéressant à suivre chez les San Antonio Spurs. Après une saison aux Warriors, le meneur américain a été coupé par la franchise de San Francisco. Il n’aura pas attendu longtemps avant de connaître sa nouvelle franchise.

L’arrivée de Chris Paul va faire trépigner d’impatience les fans des San Antonio Spurs : l’un des meilleurs meneurs organisateurs de l’histoire du jeu va accompagner Wemby dans sa deuxième année au sein de la ligue. Il s’agit d’un contrat d’une saison pour un salaire annuel de 11 millions de dollars.

Chris Paul intends to sign with the Spurs, per B/R's @ChrisBHaynes pic.twitter.com/1sKwjCEENO

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 1, 2024