Christain Francisco sur les traces de son grand frère, Sylvain, à Manresa

En 2021/22, Sylvain Francisco avait admirablement fait décoller sa carrière à Manresa, atteignant la finale de la Basketball Champions League sous les couleurs du club espagnol (11,3 points à 40%, 1,3 rebond et 3,2 passes décisives en 47 matchs). Parti au bout d’une seule saison, désormais au Zalgiris Kaunas, l’international français va toutefois voir son héritage familial être entretenu en Catalogne.

Pour cause, son jeune frère, Christain Francisco (1,80 m, 17 ans), va débarquer en périphérie barcelonaise, après avoir glané le titre de champion de France U18 Élite B avec la JDA Dijon (5 points de moyenne). L’ancien minime de la CTC Sud Basket 93 (Villemomble), meneur comme son aîné, s’est engagé quatre ans avec Manresa, rejoignant ainsi Bodian Massa dans le giron catalan, même si lui ne jouera pas avec l’équipe première.

« Christain va finir sa formation en Espagne, avec un super coach très formateur », précise Gauthier Hofbauer, son entraîneur personnel. « Il va vite progresser dans un environnement très pro et on croit beaucoup en lui. Il est évident que l’histoire de Sylvain à Manresa a beaucoup compté dans ce choix. Les gens l’ont beaucoup aimé là-bas, il y a laissé une très bonne image. Les jeunes nous ont même chanté une chanson pour Sylvain et se souvenaient tous de ses exploits. Quant à Sylvain, il nous a vraiment dit beaucoup de bien de ce club et de la qualité de la formation pour les jeunes. »