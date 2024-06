Bodian Massa a choisi : ce sera Manresa

Attablé en terrasse d’un café marseillais en juin 2022, au lendemain de l’officialisation de sa signature à la SIG Strasbourg, Bodian Massa (2,08 m, 26 ans) s’était laissé aller à l’ébauche de ses rêves. « Ce qui me fait envie, c’est l’Espagne ! Je sais que j’ai un jeu qui peut correspondre à la Liga Endesa. J’ai affronté Sylvain Francisco et Chima Moneke en Pro B par exemple, et ce qu’ils ont réalisé avec Manresa l’année dernière, c’est inspirant. »

Manresa, justement… Après avoir été un spectateur attentif des exploits de ses anciens adversaires de l’antichambre sous le maillot catalan, le partenaire d’entraînement des Bleus va, à son tour, enfiler la tunique du BAXI. Également courtisé en Turquie, il a fait le choix de rejoindre le récent 8e de Liga Endesa.

Après une saison qui l’a vu découvrir le grand monde à Bourg-en-Bresse (9,5 points à 59%, 5,3 rebonds et 1,3 passe décisive en 46 matchs), atteignant la finale de l’EuroCup, Bodian Massa va donc accomplir l’un de ses premiers grands objectifs en carrière en découvrant l’étranger, au sein du championnat qui l’attirait le plus. Cerise sur le gâteau, il pourra continuer à participer à la Coupe d’Europe puisque Manresa fait partie du plateau de la prochaine Champions League, aux côtés de Nanterre et Saint-Quentin. L’enfant de Fos-Provence avait découvert la BCL l’an dernier sous les couleurs de la SIG.