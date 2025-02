Christophe Le Bouille, un président heureux : « C’est peut-être la consécration de la stabilité, de la pérennité »

Président du Mans Sarthe Basket, Christophe Le Bouille était tout heureux après la victoire de son club lors de la Leaders Cup 2025. Le MSB, avec un effectif diminué, a enchaîné trois grosses victoires sur le tournoi organisé à Caen. Dont la dernière en finale contre l’ogre du championnat de France, l’AS Monaco. Il revient sur ce tournoi plus que réussi, qui permet au club sarthois d’être le club le plus titré de l’histoire de la compétition.

Christophe, quelle victoire ce soir !

Réaliser cette performance, et j’ai pas peur de le dire, en ayant largement mérité de la gagner cette année, c’est une vraie fierté pour le club. On est peut-être un club un peu à part, ça fait 4 trophées ici, ça fait 8 finales. Je ne sais pas, c’est peut-être la consécration du travail, j’espère, de l’ombre, de la stabilité, de la pérennité. Aujourd’hui on récompense le club, mais les joueurs et le staff ont été fantastiques pendant trois jours. On ne va pas vous rappeler dans quelles conditions on a discuté cette compétition. Ils ont puisé au fond d’eux-mêmes. Ils ont fait une finale incroyable contre l’une des meilleures équipes européennes. Je leur dis bravo. Je dis bravo à tous les joueurs. Je dis bravo à tous les membres du staff. Je dis bravo au staff médical qui a dû beaucoup travailler encore pendant tout le week-end. C’est une vraie fierté. Bravo à eux.

C’est un récompense de ce choix d’avoir pris Guillaume Vizade et lancé un nouveau cycle avec lui l’été dernier.

Oui, on n’avait pas besoin de ça pour être conforté dans notre choix, mais effectivement, pour le coup, ça valide définitivement ce nouveau cycle. Et tout ce que Guillaume a pu nous apporter depuis qu’il est arrivé, ça se concrétise aujourd’hui. Je suis ravi pour lui et je suis ravi pour le MSB.

Concernant la prolongation de Trevor Hudgins l’été dernier, il y a eu quelques hésitations avant de le resigner. Finalement ce soir il est fini MVP.

Je crois que ce n’était pas des hésitations. C’est simplement qu’au début ce n’était pas forcément exactement le profil recherché. Et pour le coup quand il a su qu’on pouvait être intéressé, lui ça l’a intéressé à nouveau. J’ai bien entendu les petits doutes qu’il y avait autour de sa resignature dans le microcosme de basket. Et voilà avec la saison qu’il fait et ce qu’il a fait notamment ce week-end encore, c’est juste incroyable. Et c’est un très jeune joueur. On est ravi de pouvoir en profiter cette année.

Ce titre est un peu fou dans les émotions. Vous avez eu chaud face à Cholet après avoir mené tout le match, il y a eu ce renversement de situation contre Saint-Quentin et là vous avez joué un match de rêve face à Monaco. Ce sont trois jours incroyables. Il ne fallait pas être cardiaque.

Non, il ne fallait pas être cardiaque, mais c’est notre sport qui veut ça. Après, je crois surtout qu’on s’est dit qu’il fallait montrer beaucoup de cœur, beaucoup de résilience pendant tout le week-end. L’équipe a toujours cru en elle. Je sais aussi le discours du coach et de Guillaume qui infuse ça en permanence au quotidien auprès des joueurs. Ne jamais lâcher, toujours y croire. Ça s’est vu notamment hier contre Saint-Quentin, effectivement. On n’est pas passé loin de la correctionnelle. Aujourd’hui, c’est un autre match. C’est un autre match où on a déroulé un basket formidable, je trouve, pendant 40 minutes. Moi, je suis vraiment très fier de tous. Qui pensait que le monde pouvait encore gagner le Leaders Cup avec trois équipes d’EuroLeague ? Honnêtement, on avait parlé en début de saison que gagner le championnat de France, ça va devenir de plus en plus difficile. On le sait, je le répète, on a pu faire une perf’ comme ça sur trois jours. Répéter des victoires, des grosses pertes forcément en playoffs sur des grosses armadas, ça va être difficile. Par contre, la Coupe de France, la Leaders Cup, sont des compétitions qui sont encore atteignables. Je le répète, je l’ai beaucoup dit depuis le début de saison, mais la victoire de Dijon l’an dernier en Coupe de France m’a marqué. J’ai été marqué par notre défaite contre Dijon chez nous en huitièmes de finale avant que Dijon n’aille au bout. Et forcément ça donne des idées, il n’y a pas de raison. Ce sont des basketteurs, il faut être fort, il faut bien travailler, il faut avoir de la réussite. Et puis peut-être un adversaire qui n’est pas dans son meilleur jour, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on a fait tout ce qu’on pouvait faire, tout ce qu’on devait faire, on l’a fait parfaitement. Et on est récompensé par un trophée. Les trophées, c’est dur. Mais je répète, ça fait quatre Leaders Cup (gagnées). On est les seuls en France, on est les détenteurs du record.

Une entrée dans l'histoire de la Leaders Cup 🏆 On devient le club le plus titré sur cette compétition ! 🔥🙌#GoMSB 🦁 pic.twitter.com/9L8Uumi1kl — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) February 16, 2025

Vous allez savourer cette victoire, mais ça donne peut-être des petites idées pour finir cette saison en espérant ajouter de beaux succès.

Effectivement, on va savourer. Et puis je pense que les joueurs ont besoin de souffler, de se reposer, évidemment. Mais il y a très vite une autre compétition qui se profite, c’est la Coupe de France. Il y a un quart de finale chez nous contre Cholet. Effectivement, il faut que ça nous donne des idées. On va d’abord savourer, profiter et vite se reprocher. Mais laissez-nous quelques jours (sourire).

A Caen,