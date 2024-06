Clap de fin pour Ryan Mikesell à l’Élan Chalon : retour en Allemagne pour l’ailier

L’Élan Chalon a annoncé dans un communiqué ce vendredi 14 juin le départ de Ryan Mikesell (2,01m, 27 ans). L’ailier s’est engagé avec le club allemand d’Heidelberg, en Bundesliga.

Après une saison passée sous les couleurs de l'Elan Chalon, l'ailier américain a signé en Allemagne avec l'équipe de MLP Academics ✍️ Nous lui souhaitons une bonne continuation ! Merci Ryan ❤️🤍#RougeEtBlanc pic.twitter.com/2jfOqt0YWN — Elan Chalon (@ELANCHALON) June 14, 2024

Une belle fin de saison avec Chalon-sur-Saône

Passé par la NCAA avec les Dayton Flyers, l’ancien joueur du Portel va faire son retour en Allemagne, après y avoir débuté sa carrière professionnelle. Révélé en 2e division allemande avec Tübingen avant de rejoindre l’Hexagone, le joueur de 27 ans a vécu une saison contrastée en Bourgogne. Recruté mi-novembre dans le sillage de Demonte Harper, Ryan Mikesell a été en difficulté sur ses premiers mois de compétition avec l’Élan Chalon. Mais au fur à et mesure de la saison, il est devenu de plus en plus important dans l’effectif de Savo Vucevic, au point que ce dernier aurait aimé le conserver. « Il a une marge de progression. Et puis, il colle parfaitement à l’esprit du club », décrivait le technicien monténégrin dans Le Journal de Saône-et-Loire.

Au final, celui qui pesait 11,1 points à 48,6% de réussite au tir, 4,4 rebonds et 1,8 passe décisive en quasiment 25 minutes de jeu en moyenne ne reste pas. Comme en Bourgogne, il devrait jouer le maintien en Bundesliga avec sa nouvelle équipe, le MLP Academics d’Heidelberg, qui a fini aux portes de la relégation cette saison, à la 16e place.