Clément Morel (Berck) devrait rejoindre Challans

Après avoir prolongé Anthony Prugnières et Jérémy Bichard (lire ci-dessous), le Vendée Challans Basket (VCB) devrait s’attacher les services de Clément Morel (1,95 m). Né à Angers l’arrière de 24 ans devrait donc faire son retour dans sa région natale.

Un rebond à Berck après trois ans à Tarbes-Lourdes

Passé par les U15 France d’Angers BC avant de faire son cursus U18 au centre formation du Nantes Basket Hermine puis ses années Espoirs à Pau-Lacq-Orthez, il a ensuite lancé sa carrière professionnelle à Tarbes-Lourdes entre 2020 et 2023. Non conservé dans les Hautes-Pyrénées, il a rebondi à Berck en début de saison dernière. En 27 matchs dans le Nord, il tournait à 8,5 points, 3,7 rebonds et 1,1 passe en 27 matchs de championnat. « Son jeu spectaculaire, son engagement total et ses performances en hausse ne sont pas étrangers à l’embellie de l’ABBR », écrivait La Voix du Nord dans ses colonnes en décembre dernier, le décrivant même comme « la nouvelle idole de Berck ».

Le nouveau chapitre de la carrière naissante de l’enfant du Maine-et-Loire (un de plus !) s’écrira donc à Challans.