Comment contourner l’écran noir de Skweek ?

Comment voir le match de son équipe préféré lors de la 30e journée de Betclic ELITE et ainsi contourner l’écran noir de Skweek ? Pour rappel, en raison du conflit financier entre la plate-forme numérique et le groupe L’Équipe, producteur des matchs, aucun match de la 30e journée ne sera diffusé sur Skweek. Le choc de dimanche soir entre l’ASVEL et Paris sera lui diffusé sur la chaîne L’Équipe.

Les sites de paris sportifs avec la Keemotion

Pourtant, il existe des solutions pour pouvoir regarder certains. En effet, il est possible de voir certaines rencontres avec les applications de paris sportifs, qui retransmettent les rencontres à partir de Keemotion, processus utilisé sur la LNB TV. Chaque application dispose de conditions d’accès différentes à leur TV en ligne (création d’un compte, dépôt d’argent).

Une solution qui n’est clairement pas la meilleure, à la fois pour tous les fans de basket français qui ont souscrit à un abonnement payant sur Skweek, et parce qu’elle fait de la publicité à des sites de paris sportifs, interdits aux mineurs, avec tous les risques que cela comportent (addiction, endettement). Mais lorsqu’on dispose déjà d’un namer comme Betclic…