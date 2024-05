Coralie Chabrier et Monique Akoa Makani prolongent à Charnay

Charnay a annoncé la prolongation de contrat de deux joueuses, Monique Akoa Makani et Coralie Chabrier.

Coralie Chabrier (1,69 m, 24 ans) reste au club pour deux saisons supplémentaires. La meneuse et capitaine des Pinkies nous confiait son plaisir de jouer au sein d’un tel collectif. Au club depuis 2020, l’ancienne pensionnaire du centre de formation sort de sa meilleure saison au CBBS (7,9 points à 36,4% de réussite aux tirs, 2,5 rebonds et 3,9 passes décisives en 29 minutes).

𝗣𝗥𝗢𝗟𝗢𝗡𝗚𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 🔝 Nous sommes fiers de vous annoncer la prolongation pour 2 ans de notre jeune Capitaine Coralie CHABRIER ! 💗 pic.twitter.com/RuWfLopss0 — CHARNAY Basket (@cbbs_basket) April 29, 2024

De son côté, Monique Akoa Makani (1,79 m, 23 ans) s’est engagée pour une saison de plus. Elle aussi passée par le centre de formation de l’ASVEL Féminin – après avoir joué plus jeune au FC Lyon -, l’internationale camerounaise est arrivée à Charnay en 2022, après une saison chez les Déferlantes, déjà en LF2. Après avoir ramené Charnay en LFB, cette arrière athlétique s’est affirmée à ce niveau (12,5 points à 44,3%, 3,4 rebonds, 4,7 passes décisives, 3 interceptions et 3,2 balles perdues en 30 minutes). Elle a également souhaité expliquer son choix dans un message adressé aux supporters :

« J’ai choisi de rester parce que je me sens à la maison ici. Les valeurs que représente ce club et la manière dont ma famille et moi avons été accueillis. Toute la passion et la joie de vivre que j’ai trouvé au sein du staff qui m’a accompagné au quotidien, les bénévoles qui travaillent dans l’ombre, et la ferveur du public qui nous soutient dans les victoires et les défaites. »

De retour en LFB en 2023, Charnay a réalisé une superbe saison de promu, terminant cinquième avant un quart de finale perdu de peu face à Lattes-Montpellier.