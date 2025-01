Coupe de France : Bourges, Basket Landes, les Flammes Carolo et Tarbes dans le dernier carré

Ce samedi 18 janvier, ont eu lieu les quarts de finale de la Coupe de France féminine, avec de grosses confrontations à l’affiche, comme Bourges – Villeneuve d’Ascq et ASVEL – Basket Landes. Sur les quatre rencontres au programme, trois ont été extrêmement disputées.

L’affiche de la dernière finale toujours en course

Comme celle entre le tenant du titre, Bourges, et le champion de France 2024, Villeneuve d’Ascq. C’est seulement sur un rebond offensif converti par Kariata Diaby à 10 secondes de la fin du temps réglementaire que les Tango se sont évités une prolongation contre l’ESBVA-LM. Dans la peinture, c’est donc finalement l’équipe berruyère qui a eu le dernier mot car pour le reste, cette rencontre au Prado a été d’une extrême maladresse, 5/41 à 3-points cumulés pour les deux équipes ou à peine 41% d’adresse à 2-points. La seule à avoir surnagé dans cette rencontre est donc celle auteure du tir de la victoire, Kariata Diaby (19 points à 8/11 et 7 rebonds).

Le finaliste de la dernière édition est lui aussi toujours en course. Basket Landes est allé s’imposer au forceps chez l’ASVEL (72-74). Dans le dur ces derniers temps, avec notamment deux grosses défaites récentes contre son bourreau de Bercy 2024, le club landais a relevé la tête dans le sillage du duo Geiselsöder – Lacan (36 points). Dans une fin de matchs serrée, les deux équipes n’ont quasiment pas marqué dans les deux dernières minutes, pour une victoire finale de Basket Landes. « On avait avant tout une revanche à prendre et des choses à nous prouver à nous-même », témoignait une Julie Barennes soulagée auprès de Sud-Ouest.

Dans les autres quarts de finale, les Flammes Carolos ont également dû s’employer pour battre Landerneau à l’extérieur (72-75). Alors que le club breton pensait réaliser une énorme remontée dans le dernier quart-temps, en ayant comblé 14 points de retard, Charleville-Mézières est repassé devant dans la dernière minute pour l’emporter. Enfin, Tarbes a eu beaucoup moins de difficultés pour écarter Charnay (79-60). Le TGB a notamment pu compter sur Nancy Fora (19 points, 8 rebonds), Camille Droguet (13 passes décisives) ou encore Endy Miyem (16 points).