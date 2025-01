D.J. Cooper n’est plus le meneur de Wroclaw, Justin Robinson le remplace

Désireux de quitter la Pologne pour raisons familiales, D.J. Cooper (1,83 m, 34 ans) a été exaucé la semaine dernière. Le MVP 2017 de Pro A a été libéré par le Slask Wroclaw, qui attendait de trouver son remplaçant avant de le laisser rentrer aux États-Unis.

Pour ce faire, le club polonais a encore pioché dans le vivier des anciens meneurs de Betclic ÉLITE, avec Justin Robinson (1,75 m, 29 ans). Passé par l’Élan Chalon (2018/20) puis par le BCM Gravelines-Dunkerque (2022/23), deux clubs où Cooper n’a pas laissé un souvenir impérissable, le lutin de Monmouth n’arrive pas à retrouver son niveau depuis son départ du Nord. Après avoir enchaîné les passages anonymes en Turquie, Italie et Allemagne (5,3 d’évaluation avec Vechta cette saison), il a disputé son premier match avec Wroclaw vendredi, distribuant 9 passes décisives lors d’une victoire contre Glitwice (105-83).

Łapcie szybki komentarz naszego nowego rozgrywającego po debiucie! 💬#plkpl #HejŚląsk pic.twitter.com/EvUMgDzMId — WKS Śląsk Wrocław – koszykówka (@WKS_SlaskBasket) January 25, 2025

Quant à D.J. Cooper, la description qu’en fait le journaliste Karol Wasiek prouve qu’il n’a pas changé : « L’Américain a grandement contribué aux victoires de l’équipe lors des matchs contre Anwil et Legia, mais nous ne pouvons pas oublier l’autre visage de Cooper – peu impliqué en défense et agitant les mains en signe d’insatisfaction. Cela – comme nous l’avons entendu -, qui a affecté toute l’équipe ».

Toujours aussi bon distributeur (8 points à 44%, 3,7 rebonds et 9,4 passes décisives), l’ancien meneur de Pau-Lacq-Orthez, Monaco et Roanne aurait pourtant bien été retenu par le Slask Wroclaw. « Je suis déçu par son départ car il a montré qu’il était un très bon joueur », a dit le coach Aleksandar Joncevski à Zkrainynba. « Nous avons fait plusieurs bons matchs avec lui et notre coopération a été sans faille. Bien sûr, nous comprenons – en tant que club – sa décision et nous ne voulions pas lui faire obstacle. Mentalement, son esprit était ailleurs. »