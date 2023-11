Daniel Batcho domine, Yohan Traoré confirme et Ilane Fibleuil s’exprime

NCAA - Daniel Batcho et Yohan Traoré ont signé des performances de choix en NCAA ce mercredi. Quant à Ilane Fibleuil, il a été consistant en sortie de banc.

Pour son troisième match avec Louisiana Tech, Daniel Batcho a signé sa meilleure performance chez les Bulldogs ce mercredi.

L’intérieur français, après avoir cumulé 12 points et 4 rebonds sur son premier match puis 10 points, 12 rebonds et 3 contres en 25 minutes lundi, a dominé les débats contre McNeese au Thomas Assembly Center de Ruston (Louisiane). Solide, le Francilien a cette fois compilé 17 points à 7/10 aux tirs, 12 rebonds et 4 contres en 35 minutes et son équipe a écarté les Cowboys, 71 à 62. C’est leur quatrième victoire en cinq matches cette saison.

Un autre intérieur français brille en ce moment en NCAA. Il s’agit de Yohan Traoré. Pour le deuxième match consécutif, le Tourangeau a inscrit 18 points à 8/10 aux tirs et 3 rebonds en 23 minutes. Face au petit programme des Westmont Warriors, également basé à Santa Barbara (Californie), les Gauchos de Santa Barbara l’ont emporté 91 à 79. L’ancien membre du Pôle France n’a pas eu à forcer son talent, même si une meilleure adresse aux lancers francs est attendue de sa part (2/7 ce mercredi, 60% sur la saison). A ses côtés, l’ancien Espoir de Nanterre Ajay Mitchell a marqué 21 points à 8/10, pris 7 rebonds et donné 4 passes décisives en 25 minutes.

Backing each other up and SLAMMING the ball down!#GoGauchos pic.twitter.com/Y0OGuTDkBQ — UC Santa Barbara Basketball (@UCSBbasketball) November 23, 2023

Ilane Fibleuil a montré « beaucoup de cœur » contre Gonzaga

Ilane Fibleuil a signé une performance consistante ce mercredi face à Gonzaga, programme classé à la 11e place du ranking national. S’il n’a pas pu aider UCLA à s’imposer (défaite 69-65), le freshman français a pu s’exprimer en sortie de banc (6 points à 2/3, 8 rebonds et 2 contres en 18 minutes) dans un gros match, lui qui a eu un temps de jeu fluctuant sur ce début de saison. Titulaire sur la première rencontre de présaison, il n’a pas parfois pas quitté le banc. C’était toutefois son cinquième match officiel, pour des moyennes de 2,4 points et 2,2 rebonds. Ce mercredi, il a amené beaucoup d’énergie et de combativité. Une performance soulignée par son coach, Mick Cronin. Toutefois, les Bruins ne sont pas parvenus à arrêter Anton Watson (32 points à 14/15 aux tirs !), alors que le géant espagnol Aday Mara a été en difficulté (3 fautes en 3 minutes).

“Ilane Fibleuil showed a lot of heart tonight, and Brandon Williams gave us positive minutes. We have a lot to fix, but I liked the way our guys never gave up despite the fact that we didn't make a lot of shots.” Coach Cronin, speaking after Wednesday night’s game pic.twitter.com/SNUjZ7xJ9R — UCLA Men’s Basketball (@UCLAMBB) November 23, 2023

Enfin, les 19 points (à 3/10 aux tirs mais 11/12 aux lancers francs) et 3 passes décisives de Kezza Giffa en 34 minutes n’ont pas suffi à High Point, qui ont perdu 97 à 92 après prolongation contre Hofstra.