Darius Johnson-Odom devrait revenir à Orléans

Revenu ensuite en France mais au Mans cette fois (10,7 points à 42% et 5,2 passes décisives en 24 minutes sur 27 minutes), le 55e choix de la Draft NBA 2012 a très peu joué depuis. Outre une pige de trois matches au Rapid Bucarest fin septembre / début octobre 2022 (14 points à 52,9% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds et 4 passes décisives en 24 minutes), il semble ne plus avoir joué depuis.

Reste à savoir si le potentiel remplaçant de Kahlil Dukes sera en mesure d’aider Orléans à remonter au classement de la Pro B. Actuellement, l’équipe de Germain Castano est sixième avec 12 victoires en 21 matches.