Orléans annonce le départ de Kahlil Dukes et prévoit un gros recrutement

Kahlil Dukes et l’Orléans Loiret Basket (OLB), c’est terminé. L’arrière/meneur débarqué l’été dernier quitte le club après 19 journées de saison régulière. L’ancien joueur d’USC et Niagara (NCAA) a tourné à 12,3 points à 48% de réussite aux tirs (dont 39,3% de réussite à 3-points sur plus de 4 tentatives par match), 1,6 rebond et 3,6 passes décisives en moins de 25 minutes après 22 rencontres de championnat et de Leaders Cup.

Deux recrues attendues

Après avoir terminé l’année 2023 avec trois défaites en quatre matches, Orléans a repris l’année 2024 avec le même bilan avant sa victoire face à Poitiers (89-85) ce samedi 3 février. Aspirant à retrouver la Betclic ÉLITE au vue de son exceptionnel outil de travail, qui lui permet de bénéficier de la plus grosse affluence de l’histoire du championnat de France, l’OLB, actuellement cinquième avec 11 victoires en 19 matches, a donc pris la décision de remodeler son effectif. Outre le remplacement à venir de Kahlil Dukes, le club qui ne compte que deux joueurs étrangers (Stefan Smith et Petit Niang) depuis le départ de Noah Horchler – qui a été remplacé par le poste 3/4 Romuald Morency -, le club loiretain pourrait également engager un ailier selon nos informations. Et les moyens du club sont élevés afin d’aller chercher la perle rare dans un marché bouché.