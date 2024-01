Après Orléans, Noah Horchler retourne en Grèce

Parti d’Orléans, où il a été remplacé par Romuald Morency, Noah Horchler (2,03 m, 25 ans) est retourné en Grèce. Intéressant avec l’Aris Salonique la saison dernière (11,7 d’évaluation), pour son exercice rookie, l’international britannique a choisi Lavrio, où il a compilé 8,5 points et 7,5 rebonds de moyenne sur ses deux premières sorties.

Attendu comme un joueur majeur de l’OLB, il ne laissera pas un souvenir impérissable dans le Loiret. Déjà pour avoir refusé de rester trois jours de plus, jusqu’au déplacement à Aix-Maurienne le 19 décembre (78-96), afin de répondre à l’incertitude lié à l’état physique de Ludovic Beyhurst. Mais surtout pour avoir demandé à quitter le navire dès le mois d’octobre. « Il est arrivé hors de forme, il n’a pas été très performant au début et demande à jouer trente minutes. Il y a un moment, on ne peut pas », a regretté Germain Castano dans les colonnes de La République du Centre.