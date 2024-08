Daviin Davis (38 ans) remonte en NM2 et poursuit son tour de France

Quatorze ans après, on peut dire que Rémy Valin a eu le nez creux. Quand il a tenté le pari Daviin Davis (1,93 m), découvert à Valmiera, il ne se douterait certainement pas que l’ailier texan deviendrait l’un des étrangers les plus emblématiques du basket français, hors Betclic ÉLITE.

Découvert à Évreux, figure marquante de l’émergence de l’ADA Blois, premier Américain de l’histoire du BC Souffelweyersheim, également passé par Saint-Quentin et Rennes, l’ancien coéquipier de Damian Lillard à Weber State s’est imposé comme un joueur majeur de Pro B et Nationale 1 pendant une décennie.

Désormais descendu dans les divisions nationales, le presque quadragénaire (38 ans) a cartonné en NM3 la saison dernière. 12e meilleur scoreur du championnat avec 20,2 points de moyenne, Daviin Davis a permis au Touraine BC de se hisser au niveau supérieur. Et s’il n’accompagnera pas le club tourangeau en quatrième division, il va également retrouver la Nationale 2 puisqu’il s’est engagé avec l’ABC Dourges, récent 10e de la Poule D. « C’est le joueur expérimenté que nous cherchions », indique le coach Emmanuel Hinfray à La Voix du Nord. « Il a évolué en Pro B et NM1 où il était un joueur majeur. Depuis 2020 il évolue en division inférieure avec le même rôle. L’année dernière à Touraine il a été le leader de son équipe pour l’amener à l’accession en NM2. » Avec Thomas Ceci-Diop, autre vétéran engagé dans sa dernière saison, l’Américain fera office de capitaine de route, lui qui a déjà connu la NM2 entre 2020 et 2023 avec Poissy et Sorgues.