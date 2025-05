DAZN va retransmettre des matchs de playoffs en clair, jusqu’à la finale !

Alors que DAZN compte articuler une partie de sa stratégie éditoriale autour de la Betclic ÉLITE, dont elle détient les droits jusqu’en 2029, la plateforme britannique a fait un geste pour la visibilité des playoffs du championnat de France.

Toujours un match gratuit sur les doubles soirées

Ainsi, DAZN a adopté le principe suivant : dès qu’il y aura une journée à deux matchs de playoffs, le premier sera toujours diffusé gratuitement.

Cela s’appliquera donc ce mercredi pour Bourg-en-Bresse – Cholet à 19h et ce jeudi pour Chalon – ASVEL, au même horaire. Selon les résultats des matchs retours, cela pourrait également être le cas samedi pour une belle potentielle.

Les #PlayoffsBetclicELITE sont lancés ! ⚡️ 19h : Bourg-en-Bresse vs Cholet (match retour)

🆓 En clair sur @DAZN_FR ⚔️ 21h : Monaco vs Le Mans (match aller)

📺 À suivre sur @DAZN_FR pic.twitter.com/UVF2sczYvg — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) May 28, 2025

Aussi en demi-finale…

Par ailleurs, DAZN renouvellera ce système pour les demi-finales, à partir du Match 3. Les deux premières manches se joueront sur des jours différents, mais les Matchs 3 sont programmés le dimanche 8 juin, respectivement à 16h30 et 19h. La première affiche dominicale sera donc retransmise en clair sur l’application. Il en sera peut-être de même pour les Matchs 4 et 5, selon les résultats, les mardi 10 et jeudi 12 juin.

Enfin, DAZN a décidé de diffuser en clair la première levée de la finale de la Betclic ÉLITE. Elle sera jouée le dimanche 15 juin et donc visible gratuitement sur le site de DAZN.