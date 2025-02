De Colo et Spanoulis dans le top 25 de l’EuroLeague au 21e siècle

Comment pouvait-il en être autrement ? Nando De Colo et Vassilis Spanoulis ont été les premiers noms dévoilés par l’EuroLeague de son top 25 des meilleurs joueurs au XXIe siècle. Le joueur de l’ASVEL et l’entraîneur de l’AS Monaco sont de véritables légendes du Vieux Continent, en étant respectivement 2e et 3e marqueurs les plus prolifiques de l’histoire de la compétition européenne.

The All-25 EuroLeague team is LOCKED 🔒 And these are the first 5 members to be announced to this prestigious team, legendary names everywhere 💯 Every Tuesday we will release 5 more so stay tuned 👀 #EuroLeague25 I #Only25 pic.twitter.com/oKMzOCPqmV — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 25, 2025

De Colo – Spanoulis : le gratin du basket européen des années 2010

Le duo, encore adversaire malgré la retraite sportive du Grec, se confronte depuis plus de dix ans en EuroLeague. Vainqueur à deux reprises de la compétition avec le CSKA Moscou (2016 et 2019), l’âge d’or de Nando De Colo le fut dans sa période moscovite (2014 à 2019), avec notamment une année 2016 où il a terminé meilleur marqueur de la saison régulière et a été consacré MVP de la saison régulière et du Final Four. La période faste de Vassilis Spanoulis est arrivé un peu avant, au début des années 2010, où il a gagné trois titres d’EuroLeague (2009, 2012 et 2013, avec un MVP du Final Four à chaque fois). Kill Bill a également remporté un MVP de saison régulière en 2013.

Pour accompagner Nando De Colo et Vassilis Spanoulis dans les cinq premiers noms dévoilés du top 25 de l’EuroLeague, l’on retrouve également l’Espagnol Sergio Llull (MVP en 2017, trois EuroLeague avec le Real Madrid), le Lituanien Ramunas Siskauskas (deux titres au Panathinaïkos et au CSKA Moscou) et le Croate Nikola Vujcic (deux titres avec le Maccabi Tel-Aviv).