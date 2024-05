« De la frustration et du positif » – Mam Jaiteh après la défaite de Monaco au match 3

Mam Jaiteh (pivot de Monaco au micro de Skweek) : « Sur ce match, il y a à la fois beaucoup de frustration et de positif. En jouant un match avec aussi peu de concentration, on a eu plein de munitions pour revenir. Comme on a pu le voir lors du quatrième quart-temps, on recolle, on revient à -4, -5, mais on fait une erreur et on se fait de nouveau distancer. On doit se servir de ça. On doit se concentrer sur nous avant tout. Si on corrige ces erreurs, je n’ai aucun doute qu’on va réussir à gagner et faire ce match 5 à la maison.

Amine Noua (ailier-fort de Fenerbahçe au micro de Skweek) : « Ce soir, sur 40 minutes, on a été lucides, durs, solides en défense. À la fin, on a fait la différence; C’est treès bien. On est à 2-1. Vendredi, on a une grosse opportunité à domicile. Il ne faudra pas la laisser passer. »