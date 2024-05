Monaco, battu au match 3, se retrouve dos au mur face à Fenerbahçe !

En mauvaise posture lors du match 2 à Gaston-Médecin, les Monégasques avait su repousser l’échéance de se retrouver dos au mur dans sa série face à Fenerbahçe. Mais le tir décisif de Jordan Loyd, permettant à l’ASM de remporter cette 2e manche, n’aura donc été qu’un sursis. Pour le premier affrontement des deux équipes à Istanbul, l’équipe de Sasa Obradovic a été dominée par le Fener (89-78). Monaco se retrouve ainsi mené 2 à 1 dans la série et n’a désormais plus le droit à l’erreur pour s’offrir une 2e participation au Final Four.

Fener take GAME 3 at home and will look to qualify for the F4 on Friday 💪#EveryGameMatters pic.twitter.com/jxr0PfpW75 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 1, 2024

Monaco la tête ailleurs et désormais dos au mur

D’ici vendredi et le match 4, Monaco devra trouver la solution pour faire déjouer Fenerbahçe. Car mise à part le début de match de la première levée, l’ASM semble un cran en-dessous de son adversaire. Mais peut-être que la clé du succès, les Monégasques l’a connaissent déjà. « Sur ce match, il y a à la fois beaucoup de frustration et de positif, expliquait Mam Jaiteh au micro de Skweek. En jouant un match avec aussi peu de concentration, on a eu plein de munitions pour revenir. » Une façon de voir le verre à moitié plein pour l’ancien MVP de l’EuroCup, mais qui fait sens au regard de la copie rendue par l’ASM.

Alors que Monaco a démontré ses vertus mentales lors d’une fin de match 2 épique, c’est bien sur cet aspect mental que la Roca Team a failli en Turquie. Face à une équipe de Fenerbahçe loin d’être impériale, notamment en 3e quart-temps, les joueurs de la Principauté ont loupé le coche en seconde période. Mike James une nouvelle fois bien contenu par la défense stambouliote (11 points à 4/13 aux tirs, 7 passes décisives), l’équipe de Sasa Obradovic a eu du mal à créer de l’attaque sur jeu placé. À l’image de la soirée délicate d’Elie Okobo à la Ülker Sports Arena, (2 points à 1/6 aux tirs), sorti agacé en fin de 3e quart-temps et que l’on n’a plus revu de la soirée ensuite.

Des occasions manquées en seconde période

Et même quand l’ASM parvenait à emballer la rencontre sur quelques runs en 4e quart-temps (75-71), notamment par l’intermédiaire d’un Alpha Diallo agressif (23 points à 8/13 aux tirs, 7 rebonds) ou d’un Jaron Blossomgame bien placé (11 points), Fenerbahçe répondait immédiatement (80-71). L’absence d’apport des lignes arrières monégasques a fini par être fatale, notamment en comparaison avec les prestations très efficaces de Nick Calathes (13 points et 5 passes décisives), létal sur ses choix de passes, ou de Marko Guduric (11 points et 6 passes décisives)

Jouer par intermittence face à la meilleure équipe d’Europe à domicile (16 victoires – 2 défaites) est rédhibitoire. Monaco le savait, Monaco en a eu la preuve. Et pour éviter désormais la désillusion d’une élimination aux portes du Final Four, le club de la Principauté n’a plus le droit à l’erreur.