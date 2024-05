L’AS Monaco attend un meilleur Mike James, « avec plus de passes décisives »

Soudainement, le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague s’est éteint. Vendredi dernier, pour la première fois en 36 matchs d’EuroLeague, Mike James n’a pas atteint la barre des 10 points, scotché à 8 unités à 2/7 face au Fenerbahçe. Sans conséquence pour l’AS Monaco, finalement victorieuse sur le fil d’une rencontre folle (93-88), notamment parce que sa star a trouvé le moyen d’apporter beaucoup d’autres choses (7 rebonds, 7 passes décisives), loin de sa performance unidimensionnelle du Match 1 (16 points à 4/15), où sa maladresse et ses choix douteux dans le money-time ont coûté cher à la Roca Team, vaincue 91-95.

Étouffé par Nick Calathes

Sur ses deux sorties à Gaston-Médecin, Mike James a évidemment été ciblé par le Fenerbahçe Istanbul, plus particulièrement par son ami Nick Calathes, son ancien compère du Panathinaïkos Athènes, double champion de Grèce (2017 et 2018) à ses côtés. « On se connaît très bien, le Fener veut me bloquer, c’est une forme de respect », a indiqué l’arrière monégasque, emprunté en Principauté (12 points de moyenne à 6/22 aux tirs, soit 27%).

Dos au mur cette semaine, à l’aube d’une double confrontation sur les rives du Bosphore, la Roca Team aura besoin d’un meilleur Mike James si elle veut valider un deuxième Final Four d’affilée. Dès sa conférence de presse du Match 2, Sasa Obradovic exprimait ainsi cette obligation. « J’attends bien sûr un meilleur Mike James que sur les deux premiers matchs », a-t-il clamé, avant de détailler le contenu de ses exigences. « Il a eu du mal face au meilleur défenseur d’Europe. Toute l’attention qu’il suscite chez l’adversaire doit pouvoir donner des shoots ouverts aux autres. Parfois, il est en retard pour passer le ballon. Je pense que le Fenerbahçe ne va pas l’autoriser à scorer donc il devrait se satisfaire de moins de points et plus de passes décisives. C’est l’une des clefs pour décrocher une victoire à Istanbul. »

Priorité défense et rebond

Interrogé mardi matin, avant de s’envoler pour la Turquie, Mike James a confirmé avoir entendu le message. « Je dois être plus agressif quand il le faut et mettre mes équipiers dans les meilleures dispositions ! » Mais le natif de Portland sait aussi que le destin de cette double opposition dépassera son seul cadre personnel. « Les priorités ? La défense, le rebond. On l’a vu lors des deux premières manches, tout peut arriver. Au game 1, on pensait avoir le match en main, on l’a laissé échapper. Au game 2, c’était le Fener en tête au début du dernier quart temps et on a réussi à prendre le match. Nous sommes très focus sur ce troisième affrontement. » Accessoirement, le Monégasque joue également son trophée de MVP puisque les playoffs comptent dans l’attribution de la distinction individuelle.