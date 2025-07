De la Nouvelle-Zélande au Portel, l’étonnant parcours de Mike Smith, le nouveau meneur de l’ESSM

L’ESSM Le Portel tient son meneur de jeu pour la saison 2025-2026. Le club stelliste vient officialiser ce vendredi 11 juillet l’arrivée de Michael dit Mike Smith (1,79 m, 28 ans).

Une fin de saison intrigante en Turquie

Ce meneur formé a été formé son Illinois natal avant de devenir la figure de proue de l’Université de Columbia puis de finir son cursus NCAA au sein du programme référencé de Michigan. Non drafté en 2021, il est d’abord passé par la G-League avant de connaître sa première expérience professionnelle à l’étranger dans le modeste championnat de Nouvelle-Zélande. Depuis, il a bien vagabondé et il débarque d’ailleurs dans le Nord après une expérience réussie dans le club turc assez référencé du Pinar Karsiyaka. En BSL, il est arrivé fin mars alors que l’effectif avait perdu plusieurs joueurs, la faute à des salaires impayés. Une situation qui lui permis de prendre des responsabilités pour tourner à 15,9 points à 40,6% de réussite aux tirs (dont 28,1% à 3-points), 4,4 passes décisives et 2,9 balles perdues en 32 minutes de moyenne sur neuf rencontres.

Avant cela, Mike Smith a joué en Pologne en 2022-2023, à Bydgoszcz, avant une courte expérience en Allemagne chez les Rostock Seawolves (six matches) en 2023-2024 puis une signature au sein du club serbe du KK Borac Cacak. Ses modestes performances dans le championnat national serbe (8,1 points à 40,3% et 1,6 passe en 22 minutes) n’ont pas refroidi le Pinar Karsiyaka de le lancer dans un championnat aussi référencé que la BSL. Un passage qui a du convaincre son futur entraîneur, Kenny Grant, qui a loué ses qualités de meneur d’hommes et son altruisme sur le terrain dans le communiqué du club :

« Mike Smith, c’est un vrai meneur d’hommes. Il va donner le ton en attaque comme en défense. Intensité, intelligence de jeu, et impact des deux côtés du terrain. Il peut faire mal de toutes les façons : vitesse en transition, adresse au tir, et une capacité à faire briller ses coéquipiers »

Après Tyshaun Crawford et Lucas Fischer, Mike Smith est la troisième signature de l’ESSM Le Portel pour la saison 2025-2026.