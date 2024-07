De retour en France après deux ans en Espagne, Maxime Yomi signe à Aix-Maurienne

Expatrié en Espagne depuis deux ans où il a lancé sa carrière professionnelle, Maxime Yomi Kemayou (2,03 m, 22 ans) revient en France. Le jeune pivot français s’est engagé pour une saison avec Aix-Maurienne Savoie Basket.

Formé à Boulogne-Levallois entre 2018 et 2022, dont une dernière année pleine de promesse (12,4 points à 55% aux tirs et 12,6 rebonds en 26 minutes de jeu), le jeune intérieur francilien n’avait pourtant pas trouvé chaussure à ses pieds dans l’Hexagone. Direction Minorque, où il fût champion de LEB Plata (3e division) au côté d’Edwin Jackson. Son travail de l’ombre (3,3 points à 56,6% aux tirs et 5,7 rebonds en 14 minutes) avait été remarqué. Mais en manque de temps jeu avec le club des Baléares en deuxième division (6 minutes de moyenne en 18 matchs), le natif de Montfermeil retournait en 3e division avec le club de Benicarlo en février dernier.

Plus responsabilisé (20 minutes de moyenne), le pivot français a bien terminé la saison avec 7,8 points et 8,2 rebonds pour 11,6 d’évaluation. Son nouveau coach, Kenny Grant, s’est exprimé sur cette signature sur le site officiel du club.