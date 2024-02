Maxime Yomi retourne en troisième division espagnole

Vainqueur des playoffs de la troisième division espagnole l’an dernier avec Minorque (et Edwin Jackson), Maxime Yomi Kemayou (2,03 m, 21 ans) va retrouver la LEB Plata. Après avoir accompagné le club des Baléares à l’échelon supérieur, le natif de Montfermeil a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil (de 14 à 6 minutes de moyenne, pour 1,1 point et 1,2 rebond par match). À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, l’ancien intérieur des Metropolitans 92 a donc exprimé le souhait d’aller s’épanouir ailleurs.

« Maxime a fait un excellent travail en un an et demi lors de sa première expérience professionnelle », a salué son ex-entraîneur, Javi Zamora. « Pour cette dernière partie de saison, il voulait trouver un endroit où il pourrait avoir plus de visibilité, c’est pourquoi nous avons soutenu sa décision et l’avons aidé dans ce processus. J’espère que cette nouvelle aventure et son futur se dérouleront bien. »

Cette nouvelle aventure, ce sera finalement à Benicarlo, une ville côtière située à mi-chemin entre Barcelone et Valence. Quatrième de la Conférence Est, mais défait à quatre reprises lors de ses cinq dernières sorties, le Maderas Sorli a fait venir le pivot français, dont le travail de l’ombre avait été reconnu l’an dernier en troisième division (3,3 points à 57% et 5,7 rebonds).