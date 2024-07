Découvrez « Courtside », le nouveau podcast de BeBasket !

Vous en rêviez, BeBasket l'a (re)fait! La rédaction s'est dotée d'un tout nouveau podcast pour aller plus loin encore dans l'info et l'analyse du basket hexagonal et des Français du basket en créant "Courtside". Une émission à retrouver dès à présent sur toutes les plateformes de streaming musical.